В нашей стране на многих участках фронта обострилась ситуация, отметили в британской разведке.

То, насколько частная российская компания "Вагнер" будет подчиняться Минобороны России, в течение ближайшего времени станет главным фактором в войне РФ против Украины.

В течение последних двух суток на многих участках фронта в Украине, в том числе и на тех, где в течение нескольких месяцев было относительно спокойно, значительно усилились боевые действия, сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на сведения разведки.

В Минобороны добавили, что из города Бахмут Донецкой области сейчас выведено большинство "вагнеровцев".

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"...Поскольку в России не хватает резервных подразделений, то, насколько "Вагнер" будет подчиняться МО, станет ключевым фактором в конфликте в течение следующих недель", - говорится в сообщении.

Война России и Украины - сегодня это стоит знать

Утром 6 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что ситуация на фронтах в нашем государстве начала обостряться. По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские воины отразили более 40 атак со стороны врага на ряде направлений, а ранее длительное время их было менее 30.

Стоит отметить, что наши воины в конце мая начали двигаться вперед на Бахмутском направлении, и от врага было освобождено немало украинской территории.

Враги утверждали, что полностью взяли под контроль Бахмут, однако украинская сторона эту информацию не подтвердила. Из города начали выводить "вагнеровцев".

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что украинская армия в Бахмуте добилась основного - истощила "Вагнер" и заставили врагов бежать с огромными потерями.

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