Вчера враг атаковал украинские позиции не менее 40 раз на ряде направлений.

Ситуация на фронте начинает накаляться. За сутки украинские защитники отбили более 40 вражеских атак на ряде направлений, хотя до этого долгое время их было менее 30. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, на Лиманском направлении войска агрессора вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Под Бахмутом россияне пытались наступать в направлении Ивановского – успеха не имели.

"За прошедшие сутки, в результате слаженных действий подразделений сил обороны, безвозвратные потери врага на Лиманском и Бахмутском направлениях составили более 160 человек, еще около 230 оккупантов получили ранения. Урон противника в вооружении и военной технике составил 28 единиц", – отметили в Генштабе.

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Южнее агрессор предпринял неудачную попытку наступления в направлении Авдеевки, Северного и Невельского. Также отбиты многочисленные атаки захватчиков в районе Марьинки, где оккупанты в итоге потеряли около 70 человек убитыми и более 100 ранеными. Были уничтожены 17 единиц вражеской техники.

Также Генштаб впервые сообщает о наступательных действиях врага в направлении Новоселки на Шахтерском направлении – стык Запорожской и Донецкой областей. Там атаки врага тоже были безуспешными. На этом направлении нашими воинами был сбит вражеский вертолет Ка-52.

Война в Украине – последние новости

Прошедшей ночью агрессор вновь атаковал Украину крылатыми ракетами. Как сообщили в Командовании Воздушных сил, враг запустил 35 крылатых ракет из района Каспийского моря. Все ракеты были сбиты украинской ПВО.

Также прошедшей ночью оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к ее критическим разрушениям. Начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Власти Херсонской области уже объявили эвакуацию.

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