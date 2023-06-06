Ситуация на фронте начинает накаляться. За сутки украинские защитники отбили более 40 вражеских атак на ряде направлений, хотя до этого долгое время их было менее 30. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Так, на Лиманском направлении войска агрессора вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Под Бахмутом россияне пытались наступать в направлении Ивановского – успеха не имели.
"За прошедшие сутки, в результате слаженных действий подразделений сил обороны, безвозвратные потери врага на Лиманском и Бахмутском направлениях составили более 160 человек, еще около 230 оккупантов получили ранения. Урон противника в вооружении и военной технике составил 28 единиц", – отметили в Генштабе.
Южнее агрессор предпринял неудачную попытку наступления в направлении Авдеевки, Северного и Невельского. Также отбиты многочисленные атаки захватчиков в районе Марьинки, где оккупанты в итоге потеряли около 70 человек убитыми и более 100 ранеными. Были уничтожены 17 единиц вражеской техники.
Также Генштаб впервые сообщает о наступательных действиях врага в направлении Новоселки на Шахтерском направлении – стык Запорожской и Донецкой областей. Там атаки врага тоже были безуспешными. На этом направлении нашими воинами был сбит вражеский вертолет Ка-52.
Война в Украине – последние новости
Прошедшей ночью агрессор вновь атаковал Украину крылатыми ракетами. Как сообщили в Командовании Воздушных сил, враг запустил 35 крылатых ракет из района Каспийского моря. Все ракеты были сбиты украинской ПВО.
Также прошедшей ночью оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к ее критическим разрушениям. Начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Власти Херсонской области уже объявили эвакуацию.