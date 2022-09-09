Война в Украине будет тяжелая, подчеркнул секретарь СНБО.

Окончание войны Украины с Россией - это освобождение всех украинских территорий.

Если РФ останется такой же, как и есть, то начало ею еще одной войны - только вопрос времени, рассказал секретарь Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Голосу Америки".

По его словам, "поэтому наша задача - сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желания думать, что она может нападать на соседей, тем более в такой способ, как она сделала по отношению к нашей стране".

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Чиновник считает, что война Украины с РФ будет тяжелая и сложная, но эту работу Киев и его партнеры должны выполнить на отлично, чтобы в конце концов поставить точку в вопросе влияния Кремля на ближайших соседей.

"...Чтобы у РФ вообще пропало желание заниматься такими вещами и совать свой нос в Украину, рассказывать, как нам надо жить...", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что армия Украины остановится там, где будут заканчиваться интересы нашего государства, и это будет зависеть от многих обстоятельств.

Напомним, 24 февраля рано утром российские оккупационные войска вторглись в Украину, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты. В начале сентября в МВД Украины сообщили, что из-за захватчиков уже погибли более 7 тысяч гражданских.

ВСУ дают достойный отпор врагу. В конце августа армия Украины пошла в контрнаступление и освободила десятки населенных пунктов. На нашей земле по состоянию на 9 сентября уже уничтожили около 51 900 противников.

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