Российские власти в отчаянной ситуации, полагает эксперт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин вернулся к ядерным угрозам после того, как Украина почти полностью отразила последний массированный ракетный удар РФ и нанесла удар по российскому аэродрому со стратегическими бомбардировщиками, не получив от США дальнобойных ракет.

Российские власти оказались в отчаянной ситуации, рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире "FreeДом".

Собеседник отметил, что РФ угрожала погрузить Украину в каменный век и без ядерного оружия и начала обстреливать энергетическую инфраструктуру.

"Но вот выяснилось, - последний обстрел уже практически полностью был парирован, что эта карта бита. А вот тут параллельно выяснилось, что вся территория Российской Федерации, она голенькая лежит, беззащитная, без противовоздушной системы обороны, и Украина ударила… собственными средствами по святому в российской военной доктрине - по аэродрому с их стратегическими бомбардировщиками, с которых они Вашингтон собирались бомбить", - отметил эксперт.

Массированный обстрел Украины 5 декабря и взрывы на российских авиабазах - что стоит знать

5 декабря стало известно, что в России произошли взрывы на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и на авиабазе "Дягилево", которая находится у Рязани. Сначала появилась информация, что на базе "Энгельс" повреждены два бомбардировщика Ту-95, а на базе "Дягилево" в результате взрыва бензовоза погибли три человека.

В этот же день РФ совершили восьмой по счету с начала осени массированный удар по объектам критической инфраструктуры нашей страны.

Противник запустил более 70 ракет, нашим защитникам удалось ликвидировать 61 из них. Вражеские ракеты попали в объекты энергетики, расположенные в Одесской, Киевской и Винницкой областях.

Ядерные угрозы России - что нужно знать

РФ не раз угрожала применить ядерное оружие. В частности, 27 сентября Владимир Путин заявил, что РФ может применить ядерное оружие, если будет угроза ее территориальной целостности.

Стоит отметить, что Россия считает часть украинской территории "своей".

Позже Путин сказал, что РФ не применит первой ядерное оружие.

После этого российский президент утверждал, что Россия может рассмотреть вопрос о включении в свою военную доктрину нанесения превентивного ядерного удара для разоружения врага.

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