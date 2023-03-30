Вражеский беспилотник сбили стрелковым оружием, поделились в ГПСУ.

Украинские пограничники в ночь на четверг, 30 марта, сбили вражеский иранский дрон Shahed, который летел в направлении Чернигова.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба и показала видео, на котором засняты обломки сбитого вражеского беспилотника. "Ночная охота на "Шахедов". Бойцам ГПСУ удалось приземлить "Шахеда", который летел в направлении Чернигова. Военные в очередной раз доказали, что беспилотники все же реально сбивать стрелковым оружием, однако главным успехом обязаны слаженной работе команды", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения сил Противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Стоит отметить, что на украинской земле уже уничтожено 306 вражеских самолетов и 2 239 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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