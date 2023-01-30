Украинским войскам стоит вести наступление в направлении побережья Азовского моря, полагает эксперт.

Если украинские войска начнут наступать на побережье Азовского моря, лишать РФ пробитого из Крыма сухопутного коридора, Северо-Крымского канала и освободят Запорожскую атомную электростанцию, то российской стороне будет нанесено политическое поражение.

Для политической верхушки РФ дальше война России и Украины будет бессмысленна, рассказал военный эксперт - полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов. Эксперта спросили, какое направление для наступления он бы выбрал в нынешней ситуации, и он сказал, что перспективным для движения вперед является, в том числе, Азов.

"…Причем в любом месте надо рассекать на две части группировку российских войск и выходить на побережье Азовского моря… это лишает Россию достижений этой военной кампании - сухопутный коридор минус, Запорожская атомная и Северо-Крымский канал… Политически Россия просто проиграет эту войну, дальше война бессмысленна именно для политической верхушки России…", - полагает офицер запаса.

Война Россия - Украина: что надо знать

24 января президент Владимир Зеленский заявил, что РФ готовится к реваншу и накапливает силы. По его словам, очевидно, что захватчики должны проиграть.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий поделился, что на весну и начало лета запланировано большое новое вражеское наступление.

После этого Олег Жданов сказал, что украинцам в ближайшее время не стоит ждать нового продвижения ВСУ вперед, поскольку сначала нашим защитникам необходимо провести оборонительную операцию.

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