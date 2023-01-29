По его словам, ВСУ сначала нужно провести оборонительную операцию.

Военный эксперт Олег Жданов призвал украинцев не ждать в ближайшее время нового контрнаступления ВСУ с возвратом территорий.

В своей новом видео он объяснил, что для начала украинским защитникам нужно провести оборонительную операцию, а уже после они смогут пойти в контрнаступление.

"Остановитесь, как говорил Янукович. Дай Бог, чтоб эти 320 танков помогли нам в оборонительной операции. Сейчас сроки сдвигаются и скорее всего масированное наступление может начаться уже весной. Вряд ли Россия будет готова... Сейчас они атакуют, но наращивание темпов идет очень медленно", - отметил эксперт.

Видео дня

По словам Жданова, в последнее время россияне даже несколько сбавили темп. Он напомнил, что в ISW заявляли про продление этой наступательной операции до шести месяцев.

"Поэтому дай Бог, чтоб эти танки пришли вовремя, а не пришли, как сказал в одном из своих интервью Владимир Зеленский, в августе, когда они уже ничем не помогут. Это будет уже очень поздно. Наша главная задача сейчас провести оборонную операцию, нанести максимальные потери российским войскам. Если мы эту задачу выполним, тогда мы с вами начнем говорить о контрнаступлении и тогда будем гадать направление, а в Генеральном штабе высчитают, определятся и будут ждать подходящего момента", - объяснил эксперт.

Он добавил, что половина из партии танков - это бронетехника советского образца, в основном, модернизированные в различных версиях Т-72. По мнению Жданова, они могут прийти уже в феврале, так как под эти танки не нужно обучать экипажи.

Контрнаступление ВСУ

Член-корреспондент британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк считает, что Россия собирается пойти в новое крупное наступление на Украину в феврале. Возможно, это произойдет уже на следующей неделе.

По мнению Института изучения войны, ВСУ возобновили контрнаступление под Кременной и в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что чиновники США призвали Украину пока воздержаться от начала масштабного наступления и дождаться поставки новой техники.

Вас также могут заинтересовать новости: