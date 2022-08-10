Защитники Украины готовы драться с врагом, отметил генерал-майор.

В Запорожской и Херсонской областях Украины находятся примерно 25 батальонных тактических групп российских оккупантов.

Никто точно не видел, сколько в этих регионах на самом деле войск противника, рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью "РБК-Украина".

"…Говорят, что примерно 25 батальонных тактических групп (противника находятся на Херсонщине и в Запорожской области - Ред.) …", - сказал собеседник.

Марченко подчеркнул, что украинские защитники готовы встречать противника и драться с ним.

"…Как бы то ни было, никто их здесь не боится, никто не будет от них убегать…", - подчеркнул генерал.

Напомним, российские войска рано утром вторглись на территорию Украины без объявления войны. Противники обстреливали военные и гражданские объекты и захватили ряд населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях.

Из-за оккупантов среди мирного населения было много жертв. В начале июля в ООН сообщили, что в нашей стране подтверждена гибель 4,9 тыс. гражданских.

Украинские воины дают достойный отпор противникам. По состоянию на 9 августа на нашей земле ликвидировали 42 640 захватчиков.

Справка УНИАН. В армии РФ батальонной тактической группой называют общевойсковое маневренное дислоцированное соединение, которое находится в высокой степени боеготовности.

Обычно в БТГ входят мотострелки, усиленные артиллерией, подразделениями противовоздушной обороны и танками. В каждой БТГ насчитывается примерно от 600 до 800 офицеров и солдат.

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