На Западе не собираются вести войну с президентом РФ вечно, отметил российский оппозиционер.

Российский президент Владимир Путин получил от Запада последнее предупреждение насчет войны против Украины, если глава РФ его примет, то у него есть шанс еще какое-то время продержаться у власти.

Путину предложили, в частности, отвести свои войска к линии по состоянию на 23 февраля, иначе Украине предоставят все, что ей нужно для противостояния оккупантам, рассказал российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы России экс-сотрудник Федеральной службы безопасности Геннадий Гудков в эфире "Фейгин Live".

Экс-депутат отметил, что Запад звереет.

"Вот сейчас в России распространяются кулуарные слухи… о том, что после "Рамштайна"… Путину сделано последнее предложение, типа, парень, давай отводи войска на линию 23 февраля, давай признавай вред, давай признавай вину, давай признавай репарации, остальные территории - будем политически договариваться… Или, если ты уже отказываешься от нашего последнего предложения, мы даем Украине все то, что… ну, извини, парень… все сделаем так, что тебе даже ловить будет нечего", - сказал Гудков.

По его словам, сейчас пока непонятно, какой дальше будет сценарий. "Если это будет удар по Банковой, по Раде…, по всему прочему, конечно, ответка прилетит. Но, я думаю, главная ответка прилетит не в виде дронов, начиненных боезарядом... А прилетит ответка в лице Запада. Запад потихоньку звереет, и я это вижу… они тоже не собираются вести войну с Путиным вечно, они тоже хотят нормализовать ситуацию в мире", - заявил оппозиционер.

Гудков подчеркнул, что Западу надоело отвлекаться на путинскую агрессию.

"…и я верю, в то, что если Путин сейчас не ответит на их последний призыв, который, может быть, какое-то время поможет ему сохранить власть..., если он этого не делает, ну, тогда, все. Может он сейчас и принять это условие, потому что у него ситуация не очень. Если он, конечно, не полностью сошел с ума, то он, по идее, должен серьезно воспринять это предложение, потому что дальше там пойдет мочилово по полной программе - и самолеты…", - полагает бывший депутат.

Война Путина с Украиной и помощь Киеву - что нужно знать сегодня

Напомним, 19 января во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") не было утверждено решение о предоставлении нашему государству танков.

25 числа западные СМИ узнали, что канцлер Германии Олаф Шольц согласился передать нашей стране боевые танки Leopard.

Кроме того, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что уже фактически известно, какой тип самолетов наша страна получит от международных партнеров.

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