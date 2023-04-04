Для "татарских" украинская тюрьма - более безопасное место, чем российский бар "Патриот", полагают в ГУР МО.

Лидер россиян Владимир Путин несет ответственность за ликвидацию в РФ пропагандиста Владлена Татарского.

Путин "убил" Татарского, когда начал полномасштабное вторжение в Украину, рассказал в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По словам Юсова, для "татарских" украинская тюрьма является более безопасным местом, чем российский бар "Патриот". "Добро пожаловать в украинскую тюрьму", - заявил он.

"Владлена Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину. И, в частности, убил Путин, когда начал полномасштабное вторжение после 24 февраля", - сказал представитель украинской разведки.

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По его словам, на президенте РФ и на всем его преступном режиме лежит персональная ответственность "за всех более 175 тысяч уничтоженных рашистов украинской армией, которая освобождает свои территории, и за других уничтоженных предателей - независимо от того, погибли ли они в результате досадной случайности, или получили справедливый приговор и справедливость от каких-то внутренних сил сопротивления или государства Украина".

Ликвидация Владлена Татарского - что известно

2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в баре "Патриот", был уничтоженен Владлен Татарский. Позже появилась информация, что пропагандист ликвидирован в результате взрыва подаренной статуэтки.

Российские силовики "повесили" преступление на антивоенную активистку Дарью Трепову, ее задержали. В РФ утверждают, что подрыв Татарского был "преднамеренным терактом со стороны Киева", осуществленным в сотрудничестве с людьми, связанными с Фондом борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что за убийством пропагандиста стоят российские власти.

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