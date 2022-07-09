После того, как РФ "разломится", в мире будут неприятные изменения, предупредил ведущий.

После того, как президент Российской Федерации Владимир Путин начал войну против Украины, "разлом" РФ неизбежен.

После "разлома" России в мире будут неприятные изменения, рассказал российский публицист и ведущий Александр Невзоров в интервью журналисту Дмитрию Гордону - основателю издания "Гордон".

"Убедительная победа... над российской армией, к сожалению, не избавит планету... від грандиозных проблем, которые будут вечными спутниками теперь, наверное, навсегда, потому что - да - неизбежен разлом России, неизбежны глобальные изменения по всему миру, связанные с этим, и они никому не будут приятными, они никого (совсем немногих) не сделают богаче, они никого не сделают счастливыми", - заявил он.

По словам собеседника, после того, как Финляндия завершила переговоры по вступлению в НАТО, Россия начала оттягивать от границы свои силы. Собеседник добавил, что российскому государству давно пора учиться "не только поджимать хвост", но и "служить".

"Все думали, что это хвост динозавра, а оказалось, что это лысый крысиный хвост. И как только стало понятным, что да, быть Финляндии в НАТО, сразу начали российские воинские части у границ Финляндии сворачивать манатки, куда-то оттягивать технику. Стремительно тает личный состав. В общем вроде давно пора России учиться... не только поджимать хвост, но и лежать, служить, прыгать через бублик и всех других совершенно нормальных для любой страны умений", - отметил ведущий.

Напомним, после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, Финляндия и Швеция решили пополнить ряды государств-членов НАТО. Позже эти страны официально пригласили присоединиться к военно-политическому блоку.

5 июля стало известно, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО уже ратифицировали первые два государства-члена Альянса - Дания и Канада.

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