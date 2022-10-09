Противник бьет по всему, до чего может добраться, отметил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин с помощью ракетного террора против Украины пытается изменить мнение граждан нашего государства, чтобы потом под их давлением власть была вынуждена пойти на переговоры с российской стороной.

Ракетный террор в России продолжится до тех пор, пока она сможет его осуществлять, именно поэтому украинское руководство настаивает на том, что нашему государству необходимы средства противовоздушной обороны, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью obozrevatel.com.

Собеседник отметил, что когда противники имеют ракеты, то используют их, а когда с ними возникают проблемы, то применяют дроны-камикадзе.

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Эксперт подчеркнул, что противник, реализуя план ракетного террора, использует все, что может, бьет по всему, до чего может добраться.

"С помощью ракетного террора Путин пытается изменить общественное мнение в нашей стране, чтобы под давлением людей заставить украинское руководство выйти на переговоры с российскими властями... ракетный террор они (россияне - Ред.) будут продолжать до тех пор, пока будут иметь техническую возможность", - отметил Селезнев.

Война России против Украины - важнейшие новости

В начале сентября стало известно, что с 24 февраля - со дня, когда началась полномасштабная агрессия России против Украины, РФ запустила по нашей территории 3,5 тыс. ракет.

По данным МВД, в результате вражеских обстрелов погибли более 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тыс. - были ранены.

Страны Запада активно поддерживают Украину в борьбе с РФ, в частности, уже дали ей высокоточное оружие.

16 сентября в Минобороны США сообщили, что планируют в течение следующих двух месяцев предоставить нашему государству два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые обеспечат дополнительную противовоздушную оборону.

Осенью ожидается передача украинскому государству сверхсовременной системы ПВО немецкого производства - IRIS-T.

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