Президент РФ Владимир Путин с помощью ракетного террора против Украины пытается изменить мнение граждан нашего государства, чтобы потом под их давлением власть была вынуждена пойти на переговоры с российской стороной.
Ракетный террор в России продолжится до тех пор, пока она сможет его осуществлять, именно поэтому украинское руководство настаивает на том, что нашему государству необходимы средства противовоздушной обороны, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью obozrevatel.com.
Собеседник отметил, что когда противники имеют ракеты, то используют их, а когда с ними возникают проблемы, то применяют дроны-камикадзе.
Эксперт подчеркнул, что противник, реализуя план ракетного террора, использует все, что может, бьет по всему, до чего может добраться.
"С помощью ракетного террора Путин пытается изменить общественное мнение в нашей стране, чтобы под давлением людей заставить украинское руководство выйти на переговоры с российскими властями... ракетный террор они (россияне - Ред.) будут продолжать до тех пор, пока будут иметь техническую возможность", - отметил Селезнев.
Война России против Украины - важнейшие новости
В начале сентября стало известно, что с 24 февраля - со дня, когда началась полномасштабная агрессия России против Украины, РФ запустила по нашей территории 3,5 тыс. ракет.
По данным МВД, в результате вражеских обстрелов погибли более 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тыс. - были ранены.
Страны Запада активно поддерживают Украину в борьбе с РФ, в частности, уже дали ей высокоточное оружие.
16 сентября в Минобороны США сообщили, что планируют в течение следующих двух месяцев предоставить нашему государству два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые обеспечат дополнительную противовоздушную оборону.
Осенью ожидается передача украинскому государству сверхсовременной системы ПВО немецкого производства - IRIS-T.