Президент РФ может спасти свое государство, считает эксперт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в войне с Украиной не сдастся, хотя преимущество украинской стороны очевидно.

Если бы Путин остановился, то мог бы спасти РФ, рассказал писатель, бизнес-консультант и политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью одном из YouTube-каналов.

"Путин не сдастся, хотя преимущество Украины очевидно. У него ума не хватает, спасти хотя бы Россию. Не то чтобы себя, свое лицо. Ну и совести не хватает...", - заявил эксперт.

Собеседник добавил, что наше государство будет восстановлено благодаря поддержке мира, а РФ будет выплачивать компенсации.

"...Я раньше думал, что за 40 лет они справятся, а Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц - Ред.) сказал, что Украина будет ощущать последствия как минимум 100 лет. Значит Россия будет платить 100 лет. И вот это все долги, в которые вгоняет Путин будущее поколение россиян, не только сегодняшнюю молодежь, но и их внуков", - отметил политтехнолог.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей в ряде населенных пунктов. Защитники Украины давали противнику достойный отпор, уже стало известно о ликвидации примерно 27 900 оккупантов.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что последней надеждой Москвы в войне является заключение перемирия.

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