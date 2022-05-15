У президента России "с головой хуже всего", считает бывший российский депутат.

Если окружение президента Российской Федерации Владимира Путина будет понимать, что он уже умирает, то для него могут быть огромные сюрпризы.

У главы РФ хуже всего с головой, поделился мнением в эфире всеукраинского телемарафона полковник ФСБ России в отставке, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Гудков не уверен, что у лидера россиян летальное состояние болезни.

"Я думаю, если окружение будет понимать, что он уже умирает, то могут быть огромные сюрпризы для него... Мне кажется, у него с головой хуже всего...", - заявил экс-депутат.

Гудков обратил внимание на то, что Путин говорил об украинском государстве.

"...Посмотрите, что он говорит, мыслит, какие перлы выдает. Кто у нас основал Украину? Владимир Ульянов-Ленин (советский лидер - Ред.)? Что же вы хотите после этого от человека", - отметил бывший член Госдумы.

Ранее ряд СМИ и экспертов говорили, что Владимир Путин болен. Британский таблоид The Sun писал, что президенту РФ нужна операция. Издание также сообщало, что у Путина есть болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

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