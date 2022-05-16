Последней надеждой властей Российской Федерации в войне с Украиной является заключение перемирия, которое потом можно очень долго обсуждать.
Москве "очень важно оставить в зубах" хоть какой-то кусок территории Украины для спасения своего лица, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире национального телемарафона.
По его словам, в ближайшее время именно на этом направлении будет разворачиваться российское "дипломатически-пропагандистское наступление".
"...Можно заключить перемирие и потом очень долго дипломатично обсуждать и тому подобное. Это последняя надежда Москвы...", - предупредил эксперт.
Напомним, российские войска ворвались на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Власти РФ утверждают, что проводят в Украине "спецоперацию", в частности, для "денацификации" украинцев.
Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Херсоне, Харькове, Мариуполе, Николаеве и Одессе.
Позже между Украиной и Россией начались мирные переговоры, но они ни к чему не привели.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Киеву не нужно перемирие с РФ, поскольку оно только отсрочит новое противостояние.
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