В ближайшее время на одном направлении будет разворачиваться "дипломатически-пропагандистское наступление" России, предупредил эксперт.

Последней надеждой властей Российской Федерации в войне с Украиной является заключение перемирия, которое потом можно очень долго обсуждать.

Москве "очень важно оставить в зубах" хоть какой-то кусок территории Украины для спасения своего лица, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире национального телемарафона.

По его словам, в ближайшее время именно на этом направлении будет разворачиваться российское "дипломатически-пропагандистское наступление".

"...Можно заключить перемирие и потом очень долго дипломатично обсуждать и тому подобное. Это последняя надежда Москвы...", - предупредил эксперт.

Напомним, российские войска ворвались на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Власти РФ утверждают, что проводят в Украине "спецоперацию", в частности, для "денацификации" украинцев.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Херсоне, Харькове, Мариуполе, Николаеве и Одессе.

Позже между Украиной и Россией начались мирные переговоры, но они ни к чему не привели.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Киеву не нужно перемирие с РФ, поскольку оно только отсрочит новое противостояние.

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