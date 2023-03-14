Во время войны между Украиной и Россией на фронте сейчас подразделения чеченцев играют минимальную роль.
В основном эти вражеские вооруженные формирования участвуют в наступательных операциях, которые проводятся возле поселка городского типа Белогоровка Луганской области, идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).
По его данным, чеченские подразделения также в тыловых районах захваченной украинской территории выполняют "правоохранительные функции".
Аналитики добавили, что глава Чечни Рамзан Кадыров может опасаться потери благосклонности со стороны российского президента Владимира Путина из-за отсутствия возможности похвастаться какими-то серьезными боевыми достижениями своих прихвостней.
"Чеченские подразделения сейчас играют минимальную роль на фронте в Украине...", - говорится в отчете.
В ISW считают, что во время встречи с Путиным глава Чечни, возможно, надеялся "обелить" свою репутацию.
Напомним, Рамзан Кадыров встретился с Владимиром Путиным 13 марта, чтобы обсудить социально-экономические "успехи" Чечни в прошлом году. Кроме того, Кадыров расхваливал чеченских боевиков.
Война России против Украины - что надо знать
Ранее появилась информация, что в Украине так называемые "кадыровцы" выполняют функцию заградительных отрядов.
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