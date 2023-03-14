Кадыров может опасаться потери благосклонности со стороны Путина, считают в Институте изучения войны.

Во время войны между Украиной и Россией на фронте сейчас подразделения чеченцев играют минимальную роль.

В основном эти вражеские вооруженные формирования участвуют в наступательных операциях, которые проводятся возле поселка городского типа Белогоровка Луганской области, идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По его данным, чеченские подразделения также в тыловых районах захваченной украинской территории выполняют "правоохранительные функции".

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Аналитики добавили, что глава Чечни Рамзан Кадыров может опасаться потери благосклонности со стороны российского президента Владимира Путина из-за отсутствия возможности похвастаться какими-то серьезными боевыми достижениями своих прихвостней.

"Чеченские подразделения сейчас играют минимальную роль на фронте в Украине...", - говорится в отчете.

В ISW считают, что во время встречи с Путиным глава Чечни, возможно, надеялся "обелить" свою репутацию.

Напомним, Рамзан Кадыров встретился с Владимиром Путиным 13 марта, чтобы обсудить социально-экономические "успехи" Чечни в прошлом году. Кроме того, Кадыров расхваливал чеченских боевиков.

Война России против Украины - что надо знать

Ранее появилась информация, что в Украине так называемые "кадыровцы" выполняют функцию заградительных отрядов.

24 февраля 2023-го в Генштабе Вооруженных сил сообщали, что РФ на Кавказе проводит принудительную мобилизацию мужчин. По данным Генштаба, мобилизации подлежат все мужчины - их состояние здоровья и желание воевать никого не интересует.

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