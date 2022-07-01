Президент России хочет, чтобы география войны была расширена, сказал военный эксперт.

Полковник запаса Олег Жданов полагает, что есть незначительная вероятность того, что война Украины с Россией перерастет в Третью мировую.

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы география войны была расширена до мирового уровня, рассказал военный эксперт в эфире своего канала в YouTube.

"...Да, она пока незначительна на сегодня, но такая вероятность насчет расширения географии и перерастания войны (в Украине - ред.) в мировую - вполне допустима. Я уже неоднократно говорил, что это мечта Путина. Он хочет расширить географию войны до мирового уровня...", - отметил собеседник.

По словам полковника, российский лидер хочет втянуть в противостояние НАТО, а после этого война автоматически станет мировой.

По мнению эксперта, как только будет первый акт агрессии Альянса против России, президент предложит достигать договоренностей.

"...Как только он достигнет провокации от НАТО в плане первого акта агрессии против РФ, Путин скажет: "Вы - агрессоры. Давай договариваться". Практически, как в том анекдоте - объявить войну и сдаться в плен...", - заявил Жданов.

Напомним, РФ начала полномасштабную войну с Украиной рано утром 24 февраля. На украинской земле уже ликвидировали более 30 тысяч оккупантов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что Владимир Путин попытается расширить конфликт.

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