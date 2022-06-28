Лидеры "Большой семерки" очень усердно работали над тем, чтобы ограничить конфликт, подчеркнул британский премьер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) на прошедшем саммите согласились дать Украине стратегическую выносливость, которая нужна им, чтобы попытаться изменить ситуацию во время войны с Россией.

Лидеры G7 очень усердно работали над тем, чтобы ограничить конфликт, сказал чиновник в интервью Sky News, пишет The Guardian.

Джонсон надеется, что до войны Великобритании и РФ дело не дойдет.

В то же время премьер предупредил, что российский президент Владимир Путин попытается расширить конфликт.

"Путин и Кремль попытаются расширить конфликт и скажут, что это что-то между НАТО и Россией. Это совсем не то. Речь идет о вторжении в независимую, суверенную страну. Речь идет о Западе и всех друзьях Украины, оказывающих им (украинцам - Ред.) поддержку, необходимую им для защиты", - подчеркнул чиновник.

Напомним, 26 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран G7, мероприятие должно было завершиться 28 числа.

В саммите G7 принимали участие американский президент Джо Байден и лидеры Британии, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, а также руководство Европейского Союза.

Война в Украине с Россией, которая началась 24 февраля после полномасштабного вторжения российских войск, стана одной из главных тем мероприятия.

На саммите лидеры "Большой семерки" договорились о бессрочной военной и финансовой поддержке украинского государства.

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