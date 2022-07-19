Рано или поздно россияне поймут, что их обманули, считает российский оппозиционер.

Граждане Российской Федерации начнут "просыпаться" и пересматривать свое отношение к режиму президента Владимира Путина из-за того, что война в Украине затянулась.

Россияне рано или поздно поймут, что были обмануты, рассказал бывший глава правительства РФ, оппозиционер Михаил Касьянов в интервью основателю издания "Гордон" - журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, граждане России ждут, когда противостояние с Украиной завершится.

"...Им обещали быстро, очень быстро, потом обещали чуть позже, еще немного позже... Уже пол года скоро будет, и конца этому не видно. Поэтому я считаю, что граждане начнут просыпаться и начнут пересматривать свое отношение к режиму", - отметил собеседник.

Стоит отметить, что по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованным в июне, в РФ Владимиру Путину доверяли 80,8% опрошенных граждан.

Напомним, российские военные рано утром 24 февраля вторглись в Украину, и Киеву Москва даже не объявила войну. Кремль утверждал, что РФ проводит в Украине "спецоперацию" для "демилитаризации" и "денацификации".

Россияне обстреливали не только военную, но и гражданскую инфраструктуру. Только в одном Мариуполе Донецкой области из-за действий оккупантов погибли более 20 тысяч человек.

В конце июня Владимир Путин заявил, что конечной целью "спецоперации" в Украине является "защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России".

Позже спикер президента РФ сказал, что четких временных рамок войны с Украиной нет.

Справка УНИАН. Михаил Касьянов с 5 июля 2015 года возглавляет партию ПАРНАС. Он был главой российского правительства с 17 мая 2000 года по 24 февраля 2004-го.

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