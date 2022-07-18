Для РФ главное - "эффективность выполнения операции" в Украине, утверждал спикер президента РФ.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что армия РФ в Украине работает "очень аккуратно".

Оккупанты исключают удары по гражданским объектам, рассказывал спикер президента России во время интервью гостелерадио Ирана, которое транслировал один из пропагандистских российских телеканалов.

Песков также сказал, что каких-то четких временных рамок боевых действий России в Украине нет, главное - "эффективность выполнения операции".

"…вооруженные силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре…", - утверждал он.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля, и Кремль не объявлял Киеву войну, а назвал свои действия "спецоперацией" для якобы "демилитаризации" и "денацификации".

Противник обстреливал не только военные, а и гражданские объекты. Только в одном Мариуполе из-за россиян погибли более 20 тысяч человек.

17 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что враг уже запустил по территории Украины более трех тысяч крылатых ракет.

Один из самых кровавых ракетных терактов России в Украине произошел утром 14 июля в Виннице - противники в центре областного центра попали в здание с офисными помещениями, погибли 24 человека, в частности, три ребенка.

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