Детонирует боекомплект в районе промзоны неподалеку от Олешок.

Рядом с Олешками в Херсонской области детонирует склад оккупантов с боекомплектом.

Об этом сообщил Олешковский городской голова Евгений Рищук.

По его информации, после 12:00 "за Олешками что-то дымит и взрывается", а до этого были слышны взрывы.

Видео дня

"Детонирует боекомплект в районе промзоны уже минут 30", - отмечается в его следующем сообщении.

О взрывах вблизи Олешок написал также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В районе Олешок (Херсонская обл.) снова "минус" техника россиян, также слышна детонация", - написал Братчук.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Херсоне в очередной раз прогремели взрывы в районе речного порта. Очевидцы сообщают по меньшей мере о 8 "прилетах".

По данным очевидцев, уничтожена гостиница-сауна коллаборанта Володимра Сальдо "Затерянный мир". Там базировались русские.

Напомним, ВСУ 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

За одни сутки на юге подразделения ВСУ нанесли результативные удары по паромной переправе и по двум районам сосредоточения сил противника. Подтвержденные потери врага составляют 37 рашистов, 3 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град".

Вас также могут заинтересовать новости: