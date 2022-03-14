"Одноклассники" или "OK" – это популярная среди россиян соцсеть, пользователями которой являются преимущественно люди среднего и старшего возраста.

Украинцев призывают присоединиться к битве в популярной среди россиян социальной сети "Одноклассники", пользователями которой являются преимущественно среднего и старшего возраста граждане путинской России.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим призывом обратился министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире иформационного телемарафона.

"В своем большинстве россияне поддерживают действия Путина и должны за это отвечать. Это националистический имперский электорат. В России сейчас "коллективный Оруэлл". Призываю украинцев присоединиться к битве в "Одноклассниках" – постите видео, делайте заметки, публикуйте фото с войны", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, с начала вторжения РФ в Украину разблокировали ранее запрещенные российские соцсети, в том числе "Вконтакте", чтобы вести информационную войну с врагом.

"Нет большей задачи для гражданского населения сейчас, чем помощь армии, и деморализация врага на фоне отправленных в Россию мешков с трупами военных и эшелонов с ранеными", – слова советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенка.

Вас также могут заинтересовать новости: