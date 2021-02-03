Офис президента осуществляет инспекцию подразделений Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
«Офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.
Соответствующая проверка утверждена распоряжением президента № 12 от 1 февраля 2021 года и выполняется в соответствии с Планом контроля за деятельностью ВСУ и других воинских формирований в 2021 году.
«Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины и ВСУ, других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил из средств, выполняющих задачи на востоке государства», - говорится в сообщении.
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Кроме того, добавили в пресс-службе, проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач.
К участию в инспекционной проверке привлечены представители Офиса президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.
По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решению имеющихся проблем в сфере обороны государства.
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