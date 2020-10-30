В то же время украинская сторона убеждена, что режим тишины сохраняется только тогда, когда Россия дает на это согласие.

Участники внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились соблюдать режим прекращения огня.

Как сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в социальной сети Facebook, переговоры происходили с 17:00 до 19:00.

"Украинская делегация потребовала от российской стороны и запросила помощь у представителей ОБСЕ принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированного", - отмечается в сообщении.

Также в украинской делегации назвали главные результаты сегодняшнего заседания. В частности, стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.

"Стороны договорились соблюдать режим тишины. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября", - отмечается в сообщении.

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Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня.

"Следует дополнительно отметить, что украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, который стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться", - говорится в заявлении.

"Поэтому в украинской делегации остается вопрос: понимают ли наши визави всю степень своей ответственности за возможную эскалацию вооруженного конфликта?" - отмечается в сообщении.

Война на Донбассе: нарушение перемирия со стороны боевиков

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно совершают обстрелы позиций украинских военных, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

В частности, 30 октября в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. Это были морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

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Автор: Виталий Саенко