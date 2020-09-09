Внеочередное заседание созвал представитель ОБСЕ по инициативе украинской делегации.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) собралась на внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Внеочередное заседание созвал представитель ОБСЕ по инициативе украинской делегации. Переговоры проходят по видеоконференции.

На переговорах обсуждают сложившуюся ситуацию, в том числе в связи с угрозами боевиков атаковать украинские позиции возле поселка Шумы.

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Ситуация в районе Шумов и угрозы боевиков: все подробности

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить "указанные нарушения самостоятельно".

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не произошел. Украина из-за угроз Пушилина созывала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин перенес дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Боевики "ДНР" второй раз "перенесли" анонсированный обстрел украинских позиций в районе поселка Шумы на Донбассе. И предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

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Автор: УНИАН