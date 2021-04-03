Украина занимает одно из первых мест в мире по числу мин.

В Украине с начала войны с Россией почти 1,2 тыс. человек погибли или получили ранения, подорвавшись на минах.

Об этом сообщается в ежегодной доклады Службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС).

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«Украина занимает 5-е место в мире по числу жертв инцидентов, связанных с противопехотными минами и неразорвавшимися боеприпасами. Страна также входит в тройку «лидеров» по числу инцидентов, вызванных противотранспортными минами», - говорится в сообщении.

Также эксперты ООН отмечают, что Украина занимает одно из первых мест в мире по числу мин. Только по официальным данным украинских властей, минами усеяно около 7 тысяч квадратных километров территорий на востоке страны. Для сравнения – это площадь миллиона футбольных полей.

Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в период с апреля 2014 года по февраль 2021 года 1 тыс. 190 людей в Украине погибли или получили ранения, подорвавшись на минах.

Всего в Украине на территориях, где существует минная опасность, живет около 2 млн человек, 240 тыс. из них – дети.

Вопросами разминирования на востоке Украины занимается ряд неправительственных организаций и учреждений системы ООН, включая Детский фонд (ЮНИСЕФ) и Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Сотрудники ООН отмечают, что доступ к территориям на востоке страны ограничен, и поэтому оценить настоящие масштабы минной угрозы и полностью ликвидировать все взрывоопасные объекты будет очень трудно – на это может уйти целое десятилетие.

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Автор: Анна Нагорная