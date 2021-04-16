По информации украинской разведки, российская пропаганда пытается создать впечатление угрозы развертывания боевых действий по вине Украины.

На Донбассе оккупанты распространяют пропаганду относительно обманчивой угрозы развертывания боевых действий якобы по вине Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в сводке 16 апреля со ссылкой на данные разведки.

Так, по информации Главного управления разведки, российская пропаганда тратит значительные средства на информационную продукцию для создания впечатления такой угрозы.

"В частности, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ, медицинских учреждений. Также ужесточают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов", - отмечается в сводке.

При этом финансовые затраты на проведение работ в отдельных случаях, по данным разведки, оккупанты завышают в десятки раз под предлогом якобы экстренной подготовки к введению режима военного положения.

Читайте такжеРоссия перебросила в Крым подразделения армии, воевавшей на Донбассе"В то же время среди местного населения распространяются слухи, что необходимо самостоятельно делать запасы воды, пищевых продуктов, лекарств и горючего", - отметили в Минобороны.

Ситуация в Донецке

В четверг, 15 апреля, СМИ сообщили о том, что оккупанты в Донецке приказали готовить бомбоубежища и места в больницах, а возле административных зданий - закладывать мешки с песком.

По информации журналистов, боевики "ДНР" выдали распоряжение готовить местные административные учреждения к возможной активизации боевых действий.

В Донецкой областной травматологии, которую оккупанты называют Республиканским травматологическим центром, журналистам рассказали, что вчера поступило распоряжение освободить 60% коек и привести в порядок бомбоубежища до 21 апреля. Именно на тот день запланировано послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Кроме того, 22-23 апреля в Донецке должен состояться форум "Единство россиян: защита прав и свобод", где примут участие главы незаконных вооруженных группировок и гости из России.

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Автор: Антонина Доломанжи