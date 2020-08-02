ОБСЕ насчитала более 200 нарушений за время перемирия на Донбассе

СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе зафиксировали 225 нарушений режима тишины после вступления в силу перемирия с 27 июля.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в субботу, 1 июля.

"С 00:01 27 июля по конца отчетного периода Миссия зафиксировала целом 225 нарушений режима прекращения огня", - говорится в отчете.

Также отмечается, что СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (по сравнению с одним за предыдущий отчетный период) и 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области (где за предыдущий отчетный период не зафиксировано ни одного нарушения).

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Кроме того, 27 июля в Марьинке, подконтрольной Украины, гражданский получил осколочные ранения.

СММ также зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения.

Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений "режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" в первый день перемирия.

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