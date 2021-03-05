Леонид Кравчук отметил, что Россия часто меняет риторику относительно решения конфликта на Донбассе.

Украина готова дать отпор различным сценариям со стороны страны-агрессора России.

Об этом заявил первый президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

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"Москва заявляет о пересечении красной линии. А кто же ее пересекает? Сами пересекают и сами намекают. Недавно я слышал заявление Авакова. Он сказал, что у нас есть на все возможные сценарии, которые будет принимать Россия, адекватные ответы. Сегодня Украина не та, которая была 5, 6, 7 лет назад. Сегодня мы готовы, мы не хотим этого, но мы готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений", - заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что Россия часто меняет риторику относительно решения конфликта на Донбассе.

"Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один - они там не при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери. Мы же не просим их решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет. Мы не просим агрессора помогать нам решить ситуацию с агрессором - это какая-то странность. Но они настолько неадекватны в своих оценках, я слежу за каждым их выступлением, и их трудно понять. Они думают, что столь хитры, что могут сами себя перехитрить", - отметил Кравчук.

Ситуация на Донбассе: подробности

На днях боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться сторонницей Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Александр Топчий