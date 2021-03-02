Глава МВД считает, что войска РФ понесут сокрушительные потери, если начнут тотальное наступление на территорию Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не верит в тотальное военное наступление России на Украину.

Об этом Аваков сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Читайте такжеАваков анонсировал новые санкции СНБО против "врагов Украины и коллаборантов"Глава МВД отметил, что с момента последнего саммита лидеров стран "нормандского формата", который состоялся в декабре 2019 года, в переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе не достигнут прогресс.

"Россия будет отвечать провокациями, дестабилизациями внутри (страны), организациями бунта, будет проплачивать. Теперь им будет труднее проплачивать внутри страны, потому что по пятой колоне... нанесен огромный удар. Сойдет снег, начнутся провокации на фронте, к сожалению, и нам надо быть к этому готовыми", - сказал Аваков.

При этом он отметил, что не нужно ожидать, что "режим Путина падет".

"Такой ситуации не будет, нам нужно за себя стоять. В тотальное наступление русских я не верю, потому что потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа и для нас, но это будет катастрофа и для него", - считает глава МВД.

При этом Аваков отметил, что мировой баланс сил складывается в пользу Украины с тем, чтобы не было такой прямой агрессии со стороны РФ.

"А стратегия наша очень проста. Нам нужно быть самими сильными, шаг за шагом, и все", - добавил он.

Вместе с тем у Авакова спросили, готова ли Украина ответить, если Путин внезапно нанесет удар.

"Мы к этому готовы полностью (МВД и подведомственные органы - УНИАН). Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем имеем дело... У нас есть планы закрытые, открытые, тайные приказы. Все у нас есть. Мы это прекрасно понимаем", - заверил Аваков.

При этом он отметил, что с Путиным невозможно договориться, поскольку "он постоянно исподтишка бьёт".

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Автор: Виталий Саенко