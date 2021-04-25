Задержанным предъявили обвинения в терроризме, участии в террористической группировке, финансировании терроризма, а также поддержке и пропаганде терроризма.

Районный суд Праги-5 заключил под стражу троих из пяти человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Отмечается, что 23 апреля суд заключил под стражу трех граждан Чехии - руководителя организации "Объединение чехословацких солдат в резерве мира" Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Ивана Гадраву.

Согласно сообщению, всем троим предъявлены обвинения в терроризме, участии в террористической группировке, финансировании терроризма, а также поддержке и пропаганде терроризма.

Также сообщается, что организация "Объединение чехословацких солдат в резерве мира" занималась сбором средств для поездок людей в зону боевых действий и может быть напрямую связана с российскими спецслужбами.

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Издание подчеркивает, что решение суда не окончательное.

Напомним, 21 апреля Национальный центр противодействия организованной преступности Чехии (NCOZ) провел масштабную спецоперацию и задержал по меньшей мере пятерых чехов - членов военизированных формирований, которые, как подозревают, воевали на Донбассе на стороне оккупантов или "поставляли" туда для участия в боях граждан Чехии.

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Автор: Павел Степанец