Так же, в ОП отметили, что касаемо ленд-лиза США работают системно в этом направлении.

Украина и США ведут переговоры по предоставлению дальнобойных ракет для HIMARS. Передать их смогут уже в этом году.

Ожидаемые сроки, а также подробности о ленд-лизе и американской помощи, назвал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Юлии Латыниной.

По словам Подоляка, переговоры постоянно идут и они приближают Украину к получению ракет ATACMS.

"Я думаю, что мы их получим до конца этого года, скорее всего. Но это вопрос переговоров", - говорит Подоляк.

Что касается ленд-лиза, то по его словам, помощь в рамках единого пакета идет, просто она дробится, США работают системно в этом направлении.

"На мой взгляд, все работает эффективно. США системно нам помогают в отличие от некоторых европейских стран, которые все еще рассуждают, нужна ли военная помощь Украине? Должна ли РФ проиграть в этой войне? Надо ли бояться Россию дальше? Так вот США работают в рамках конкретной системы. Да, нам бы хотелось больше, быстрее и дальше. Но имеем то, что имеем. И исходя из событий на всех направлениях - на Донецком, Луганском, и тем более на Херсонском и Запорожском - мы везде достаточно эффективно контрнаступаем", - отметил Подоляк.

Так же он подчеркнул, что несмотря на заявления Минобороны РФ или других субъектов квази-республик, что на фронте было большое преимущество украинской живой силы и техники, - на самом деле все совершенно иначе.

"Везде очень много живой силы российских военнослужащих, много российской техники, артиллерии. Но в принципе, мы в меньшинстве, но эффективно контрнаступаем", - отметил Подоляк.

Дальнобойные ракеты ATACMS для ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что США еще не склонны передать украинским войскам дальнобойные ракеты ATACMS к пусковым установкам M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II с дальностью полета до 300 километров.

Отвечая на вопрос, почему Вашингтон не дает ВСУ ракеты ATACMS, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты поставляют Украине вооружение, которое "очень, очень эффективно" на поле боя, и что "дело не только в оборудовании, которое у вас есть".

Также сообщалось, что Украина сделала запрос на передачу 300 км ракет ATACMS с условием, что будет согласовывать с Вашингтоном все удары по врагу.

Как писал Wall Street Journal со ссылкой на слова представителя Конгресса США, Вашингтон не дает ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS к пусковым установкам HIMARS, в частности, из-за разногласий по поводу нанесения ударов по целям во временно оккупированном Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: