США поставляют Украине вооружение, которое "очень, очень эффективно" на поле боя, заявил Остин.

Министр обороны США Ллойд Остин ответил, почему Вашингтон не дает Вооруженным Силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS к пусковым установкам M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II.

Как передает CNN, Остин заявил, что Штаты поставляют Украине вооружение, которое "очень, очень эффективно" на поле боя, и что "дело не только в оборудовании, которое у вас есть".

"Речь идет о том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете все имеющиеся вещи, чтобы были эффекты на поле боя, которые затем могут создавать возможности", – сказал он. Видео дня

Ллойд заверил, что тесно общается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым по поводу того, в чем нуждаются ВСУ.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

15 сентября появилась информация, что США не склонны пока поставлять Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS.

Украинские военные эксперты выражают уверенность, что ВСУ вскоре все же получат ракеты большой дальности и смогут уничтожить Крымский мост.

Представители украинской власти неоднократно обращались к западным партнерам с просьбой предоставить дальнобойных ракет, таких как ATACMS.

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