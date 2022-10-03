Все предыдущие разы Белый дом и Пентагон отрицал передачу "ATACMS".

Украина сделала запрос на передачу 300 км ракет "ATACMS" к РСЗО "HIMARS"с условием, что будет согласовывать с Вашингтоном все удары по врагу.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Предложенные условия предоставляют США право вето на удары с "HIMARS" против России и призваны предотвратить эскалацию российско-украинской войны и прямую конфронтацию между США и РФ.

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"ATACMS" для Украины - что известно

Информация о возможной передаче Украине ракет "ATACMS", способных поражать вражеские цели до 300 км, появилась незадолго после официальной передачи Киеву РСЗО "HIMARS".

Все предыдущие разы Белый дом и Пентагон отрицал передачу "ATACMS", однако и не исключал возможность, что в будущем они будут поставлены.

Вместе с тем американские чиновники постоянно акцентируют на эффективном использовании ВСУ переданных установок. Сейчас все системы работают на поле боя. 28 сентября США заявили о финансировании производства для ВСУ еще 18 таких РСЗО. В результате общее количество американских систем достигнет более 30 единиц.

Как пишут американские СМИ, Вашингтон обеспокоен, что предоставление Украине "ATACMS" может неизбежно втянуть США в прямую войну с Россией. В то же время "красная линия", намеченная Моской, становится все более размытой после попытки Кремля аннексировать четыре украинских региона.

MGM-140" ATACMS " - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе.

Ракеты предназначены для поражения точечных целей противника. Это могут быть командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады боеприпасов и др.

Кроме того, "ATACMS" может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

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