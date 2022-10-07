Речь идет о разногласиях и сокращении запасов ракет.

Соединенные Штаты Америки не дают Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS к пусковым установкам HIMARS, в частности, из-за разногласий по поводу нанесения ударов по целям во временно оккупированном Крыму.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на слова представителя Конгресса США.

Официальные лица США утверждают, что Украине сейчас якобы хватает и других снарядов.

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Например, высокопоставленный представитель Минобороны США Лора Купер заявила, что ВСУ "достаточно". существующей комбинации HIMARS и ракет GMLRS:

"Мы думаем, что они могут поразить подавляющее большинство целей, включая те, что в Крыму. И для ясности: Крым – это Украина"

Также отмечается, что США могут не передавать Украине ракеты ATACMS в связи с сокращением запасов. Якобы недавно комитеты Палаты представителей и Сената на закрытом заседании поставили в известность, что предоставление ракет может повредить военной готовности.

Дальнобойные ракеты ATACMS для ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что США еще не склонны передать украинским войскам дальнобойные ракеты ATACMS к пусковым установкам M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II с дальностью полета до 300 километров.

Отвечая на вопрос, почему Вашингтон не дает ВСУ ракеты ATACMS, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты поставляют Украине вооружение, которое "очень, очень эффективно" на поле боя, и что "дело не только в оборудовании, которое у вас есть".

Также сообщалось, что Украина сделала запрос на передачу 300 км ракет ATACMS с условием, что будет согласовывать с Вашингтоном все удары по врагу.