Враг не имеет возможности переломить ситуацию на Авдеевском направлении.
Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире информационного телемарафона. Он отметил, что ситуация на Авдеевском направлении выглядит так, будто враг будет строить эшелонированную оборону. Потенциала, по словам эксперта, для этого у них хватает.
"Сумеют переломить? Полагаю, нет... Подчеркну, я не вижу, за счет чего они могут развивать хоть какие-то более-менее контрнаступательные действия", - рассказал Черник.
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, сегодня на Авдеевском направлении враг стрелял по районам четырех населенных пунктов на Донбассе.
Ситуация на Донбассе
ВСУ активно наступают в районе Кременной Луганской области. Там армия РФ строит оборону и эвакуирует высшее командование.
Возле Бахмута продолжаются тяжелые бои, туда 28 декабря прибыл руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов. Защитники Бахмута сделали из города неприступную крепость, в ходе Бахмутской военной операции Вооруженных сил Украины оккупанты теряют много солдат.