В Донецкой области ситуация остается напряженной / фото УНИАН

Враг не имеет возможности переломить ситуацию на Авдеевском направлении.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире информационного телемарафона. Он отметил, что ситуация на Авдеевском направлении выглядит так, будто враг будет строить эшелонированную оборону. Потенциала, по словам эксперта, для этого у них хватает.

"Сумеют переломить? Полагаю, нет... Подчеркну, я не вижу, за счет чего они могут развивать хоть какие-то более-менее контрнаступательные действия", - рассказал Черник.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, сегодня на Авдеевском направлении враг стрелял по районам четырех населенных пунктов на Донбассе.

Ситуация на Донбассе

ВСУ активно наступают в районе Кременной Луганской области. Там армия РФ строит оборону и эвакуирует высшее командование.

Возле Бахмута продолжаются тяжелые бои, туда 28 декабря прибыл руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов. Защитники Бахмута сделали из города неприступную крепость, в ходе Бахмутской военной операции Вооруженных сил Украины оккупанты теряют много солдат.

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