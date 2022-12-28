По его словам, ситуация выглядит так, будто оккупанты будут укреплять оборону на этом направлении.

Враг не имеет возможности переломить ситуацию на Авдеевском направлении.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире информационного телемарафона. Он отметил, что ситуация на Авдеевском направлении выглядит так, будто враг будет строить эшелонированную оборону. Потенциала, по словам эксперта, для этого у них хватает.

"Сумеют переломить? Полагаю, нет... Подчеркну, я не вижу, за счет чего они могут развивать хоть какие-то более-менее контрнаступательные действия", - рассказал Черник.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, сегодня на Авдеевском направлении враг стрелял по районам четырех населенных пунктов на Донбассе.

Ситуация на Донбассе

ВСУ активно наступают в районе Кременной Луганской области. Там армия РФ строит оборону и эвакуирует высшее командование.

Возле Бахмута продолжаются тяжелые бои, туда 28 декабря прибыл руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов. Защитники Бахмута сделали из города неприступную крепость, в ходе Бахмутской военной операции Вооруженных сил Украины оккупанты теряют много солдат.

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