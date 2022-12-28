Генерал-майор заслушал доклады командиров подразделений ГУР и определил задачи.

Глава Главного управления разведки министерства оборона Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте Донецкой области, где идут тяжелые бои.

Как сообщают в пресс-службе ГУР, Буданов находился в Бахмуте 27 и 28 декабря. Генерал-майор посетил передовые позиции, где работают разведчики-спецназовцы.

Во время визита Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР и определил задачи. Кроме того, он наградил воинов, которые особо отличились во время уничтожения российских захватчиков.

Видео дня

Бои за крепость Бахмут

Украинские воины стойко удерживают Бахмут, отражая атаки рашистов. 27 декабря защитники Бахмута вышли в прямой эфир и дали обещание украинцам. Наши герои рассказали, что сейчас происходит в городе, и с каким настроением они сдерживают натиск врага.

Также стало известно, что под Бахмутом ВСУ ликвидировали большую группу "вагнеровцев". Трупы рашистов усеяли украинскую землю, словно подснежники. В офисе президента отмечали, что обстановка под Бахмутом остается сложной, но контролируемой. Потери российских оккупантов на этом направлении Трудно представить, однако фото с Бахмутского направления прекрасно демонстрируют, насколько много сил там потеряла РФ.

Аналитики ISW заявили, что силы россиян истощены, а потому события могут приближаться к кульминации.

Вас также могут заинтересовать новости: