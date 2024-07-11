Это свидетельствует о том, что у захватчиков нет специальной техники для транспортировки пехоты на позиции.

Российские военные для передвижения на фронте пользуются электросамокатами. Оккупанта на таком средстве передвижения увидели в районе Авдеевки.

Как сообщает военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке, применение электросамокатов может свидетельствовать о том, что у оккупантов осталось мало пригодных транспортных средств для переброски бойцов с одних позиций на другие. Косвенно это подтверждается и тем, что на видео с электросамокатом видно горящий бронетранспортер и выведенный из строя автомобиль.

Украинские военные активизировали удары по российской технике с помощью дронов. Теперь на некоторых из них есть надписи "За Охматдет". Кроме того, дроны с такими же надписями атакуют объекты на территории России.

Видео дня

Российская армия, в свою очередь, делает точечные удары. Так, в Сумской области, где активные боевые действия не велись уже в течение нескольких месяцев, российская ракета ударила по колонне украинской техники.

В общем, как видно на видеозаписях, на лесной поляне к северу от города Сумы стояло более 20 машин ВСУ. Они находились примерно в 16 километрах от границы с Россией. Техника была припаркована близко друг к другу - российские войска выпустили по ней баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетными боеприпасами.

Судя по видеозаписи, где видно момент взрыва, некоторые машины перевозили топливо. Сколько украинских солдат погибло и пострадало во время этой ракетной атаки, неизвестно.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщает проект DeepState, россияне оккупировали Евгеновку и продвинулись возле Юрьевки в Донецкой области.

По словам военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, российские оккупанты начали бросать в наступление в районе Часового Яра свои элитные подразделения. В частности, в районе Торецка работают российские морпехи, спецподразделения первого корпуса, которые поддерживают мотострелки.

В то же время европейские эксперты планируют научить 40 000 украинских военных и правоохранителей тонкостям работы на освобожденных от врага территориях.

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