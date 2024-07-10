Украинским правоохранителям помогают участники Консультативной миссии Евросоюза.

Европейские эксперты планируют научить 40 000 украинских военных и правоохранителей тонкостям работы на освобожденных от врага территориях. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что в целом нацгвардейцы и полицейские уже успешно отработали на полигоне семь различных сценариев, максимально приближенных к реальным, а именно: мобильный блокпост, эвакуация гражданских из здания, авария, застенок, минная безопасность, ракетный обстрел и атака вражеских дронов.

СМИ уточняет, что прибытию в Украину Европейских сил жандармерии поспособствовала Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС), к которой в конце прошлого года обратилось руководство Национальной гвардии Украины.

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"КМЕС в Украине решительно настроена поддерживать украинскую власть в ее усилиях по стабилизации, восстановлению законности и порядка, а также реинтеграции украинских территорий после их деоккупации", - подчеркнул председатель КМЕС Рольф Холмбо.

Деоккупация Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что деоккупация Запорожской АЭС приблизилась. По его словам, такой вывод можно сделать по результатам Глобального саммита мира.

Как сказал Зеленский, "будут встречаться на платформе, как я вам сказал, в одной из стран, где будет обсуждаться ядерная безопасность. И будет выписываться пошаговый план".

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Также УНИАН сообщал, что аналитики ISW оценили, как деоккупация Крыма повлияет на войну в Украине. По их мнению, в случае деоккупации полуострова стоимость и усилия на оборону для Украины резко уменьшатся.

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