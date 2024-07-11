Всего с начала суток, 10 июля, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 121 боевое столкновение с противником.

Российские оккупационные войска оккупировали Евгеновку Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.

Кроме того, отмечается, что россияне продвинулись возле Юрьевки в Донецкой области. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала суток, 10 июля, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 121 боевое столкновение с противником. Враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях. Напряженной остается ситуация на Покровском.

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Так, на Харьковском направлении враг трижды проводил наступательные штурмы неподалеку Волчанска и Глубокого – российские захватчики потерпели неудачу. На Купянском направлении противник шесть раз атаковал наши позиции в районах Синьковки и Берестового – все атаки противника были успешно отбиты.

В течение суток враг нарастил усилия на Лиманском направлении. Оккупанты сегодня атаковали 14 раз неподалеку Невского, Грековки и Макеевки. Силами обороны Украины было отражено 10 атак, еще четыре по состоянию на 22:00 продолжались.

На Северском направлении враг активно наступал в районах Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Раздоловки и Выемки. Защитники украинской земли остановили 12 атак россиян, еще один бой по состоянию на 22:00 продолжался.

"На Краматорском направлении произошло пять штурмовых действий противника вблизи Григорьевки, Ивановского и Часового Яра. Четыре атаки отбиты, одна – продолжается. На Торецком направлении россияне 21 раз атаковали неподалеку от Северного, Торецка и Нью-Йорка. Отбито 18 атак, три – еще продолжаются. По предварительным данным, потери врага составляют более 40 человек личного состава, две гаубицы и один автомобиль. Подсчет продолжается", – говорится в сообщении.

В то же время наибольшую активность российские захватчики проявили с начала суток на Покровском направлении. Там оккупанты 41 раз пытались вклиниться в нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиновое, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка.

Противник несет там значительные потери. За 10 июля на Покровском направлении было обезврежено 162 оккупанта, 97 из них – безвозвратно. Также уничтожено три ББМ "Тигр", один 120-мм миномет, четыре вражеских автомобиля и один БПЛА ZALA. Кроме этого, повреждена еще одна ББМ "Тигр".

На Кураховском направлении враг восемь раз атаковали наши позиции вблизи Красногоровки, Невельского, Дальнего и Парасковиевки. Украинские воины отбили шесть атак противника, еще два боя по состоянию на 22:00 продолжались.

"Противник потерпел неудачу на Времовском направлении. Россияне совершили пять безуспешных наступательных действий неподалеку Водяного и Урожайного. На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях все усилия потеснить наши подразделения с занимаемых позиций не имели успеха", – добавили в Генштабе.

Отмечается, что с начала суток российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, применив семь ракет, и 44 авиационных удара с использованием 48 КАБов. Кроме этого, россияне использовали для поражения 483 дрона-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

В то же время Силы обороны следят за передвижением вражеских подразделений и эффективно применяют средства огневого поражения.

Война в Украине: вы могли это пропустить

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