Тактические операции увеличивают потери российской армии.

Оккупационные войска начинают чувствовать давление контратак Вооруженных сил Украины на поле боя. Прибытие помощи западных союзников позволило Силам обороны стабилизировать критические участки фронта.

Как сообщает Институт изучения войны, украинские защитники с середины мая провели тактически важные и успешные операции на севере Харьковской области и в направлении Кременной.

Хотя ВСУ еще не проводят масштабные контратаки, которые нужны для перехвата инициативы, тактические операции увеличивают потери российской армии для продолжения медленного и изнурительного наступления. В частности, контратаки на Харьковщине заставили россиян перебросить отдельные подразделения подальше от места, где гипотетически расположено их централизованное командование.

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"ISW наблюдал, что Россия перебросила подразделения 810-й морской пехотной бригады и батальонную тактическую группу 9-й мотострелковой бригады на север Харьковской области в середине июня, тогда как другие подразделения 810-й пехотной и 9-й мотострелковой бригад оставались вблизи Крынок и Торецка", - отмечают аналитики Института.

По их данным, страна-агрессор делит и разворачивает подразделения ВДВ на всем поле боя. Солдаты 137-го полка 106-й дивизии ВДВ воюют в Херсонской области, а другие подразделения полка находятся возле Северска.

По мнению экспертов ISW, разделение и развертывание подразделений одного и того же крупного соединения демонстрирует, что оккупанты начинают испытывать давление контратак Сил обороны. Кроме того, это подтверждает, что линия фронта не такая статичная, как считает правитель РФ Владимир Путин. Аналитики одновременно отмечают, что способность ВСУ к мощным и организованным контратакам все еще зависит от стабильности военной помощи партнеров.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщает проект DeepState, россияне оккупировали Евгеновку и продвинулись возле Юрьевки в Донецкой области.

По словам военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, российские оккупанты начали бросать в наступление в районе Часового Яра свои элитные подразделения. В частности, в районе Торецка работают российские морпехи, спецподразделения первого корпуса, которые поддерживают мотострелки.

В то же время европейские эксперты планируют научить 40 000 украинских военных и правоохранителей тонкостям работы на освобожденных от врага территориях.

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