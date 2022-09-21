Один дрон может обеспечить "билетами" на концерт Кобзона в виде мин и снарядов от 3 до 10 российских военных за один вылет.

Волонтеры "Украинской команды" отреагировали на мобилизацию в России: объявлен национальный сбор на дроны, которые будут доставлять российским военным "билеты" на концерт Кобзона в виде снарядов.

Об этом сообщается на сайте волонтерского штаба.

"Наши защитники используют дроны, оснащенные системой сброса боеприпасов. Учитывая, что Россия планирует мобилизовать 300 тысяч человек, мы предвидим аншлаг на концерте у любимого исполнителя россиян Иосифа Кобзона", - отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

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По словам Палатного, один дрон "может обеспечить "билетами" на концерт Кобзона в виде мин и снарядов от 3 до 10 российских военных за один вылет".

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Как известно, советский и российский певец Иосиф Кобзон, поддерживавший российскую агрессию против Украины, скончался в 2018 году.