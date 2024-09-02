Противник проводит ротации, задействует новые подразделения и привез в Волчанск "кадыровцев".

Оккупанты теперь атакуют не только малыми пехотными группами, но и начали чаще использовать бронированную технику на Харьковском направлении.

Об этом сказал спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона. "Противник начинает испытывать новую для себя тактику, то есть он осуществляет штурмы Сил обороны при поддержке тяжелой бронированной техники, как это было вчера на направлении Глубокого. Также вчера он пытался заводить БМП-3 для поддержки действий штурмовых групп в районе населенного пункта Волчанск", - сообщил он.

По его словам, враг не стоит на месте и пытается применять новую тактику.

Видео дня

Саранцев отметил, что Силы обороны в случае соответствующих условий переходят в контратаку и улучшают свое тактическое положение, но ситуация довольно сложная.

По его словам, противник продолжает заводить на Харьковское направление дополнительные подразделения. "На прошлой неделе была завершена замена 83 десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ, которая отбыла на Курское направление. А на наше направление взамен прибыла 136 ОМБ. Также есть информация, что в район населенного пункта Волчанск прибыло определенное количество подразделения "Ахмат"", - рассказал он. Отвечая на вопрос сколько "кадыровцев" переброшено в Волчанск, Саранцев отметил. что их несколько десятков и, зная их предыдущую "боевую" историю, то даже российское командование не возлагает на них важных задач. "Поэтому, скорее всего, они будут проводить какие-то съемки для Тик Тока. Еще могут быть задействованы для того, чтобы сдерживать от отступления российских военных, то есть выполнять функцию "заградительных отрядов", - добавил он.

По его словам, из Ленинградской в Белгородскую область россияне перебрасывают более 100 военнослужащих для пополнения потерь в тех подразделениях, которые задействованы на Харьковском направлении. Саранцев отмечает, что не нужно забывать, что противник создает оперативный резерв. По его словам, в зоне действия группировки "Север" создается добровольческая бригада "Барс", которая будет задействована на Харьковском направлении.

Ситуация в Харьковской области

В конце августа Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) начала наступательную операцию в Харьковской области.

Экс-командир "Азова", заместитель командира бригады, майор ВСУ Максим Жорин рассказал, что на Харьковском направлении, в зоне ответственности 3 ОШБр сейчас продолжаются стабилизационные действия. По его словам, проведя удачные штурмы и освободив территории, необходимо закрепиться. Россияне не оставляют попыток вернуть отвоеванные территории.

Вас также могут заинтересовать новости: