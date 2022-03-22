По его оценке, Украина победит в противостоянии с РФ.

Полномасштабное военное вторжение РФ в Украину продлится минимум еще полгода. Впрочем Украина в этом противостоянии не проиграет.

Об этом в эфире Радио НВ сказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, паритета в живой силе на войне, длящейся 27-й день, вряд ли можно достичь, поскольку Россия к боевым действиям может привлекать даже 17-летних.

"Речь идет об эффективности использования этой живой силы... Надо понимать, что сегодня война ведется не массами пехоты, а преимущественно техническими средствами. Для этого нужно иметь военноученные ресурсы", — пояснил Грабский.

Он отметил, что можно "забрасывать Украину пушечным мясом, посылая в бой неподготовленные резервы, ресурсы, но эффективность таких действий будет минимальна".

"Зато ВСУ уже показали свою эффективность в ведении маневренной обороны и нанесении контрударов, поэтому можно утверждать, что Украина выстоит", - отметил эксперт.

Однако, предостерег эксперт, впереди — тяжелые бои и испытания. По оценкам Грабского, война продлится еще полгода минимум, а потому Украине понадобятся не только советские системы противовоздушной обороны, но и современные.

"Война не закончится завтра. К сожалению, у меня такая уверенность, как бы это обидно не звучало, что она не закончится и в течение полугода. Мы будем дальше продолжать обороняться, поэтому нам нужны будут более высококлассные, мощные и современные комплексы [ПВО] Patriot", отметил эксперт.

Их использованию предшествует достаточно длительное обучение специалистов, добавил эксперт, однако системы усилят способность Украины защищать небо.

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