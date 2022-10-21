Владислав Селезнев отметил, что на правый берег перекинули мобилизованных россиян.

Коллаборанты и представители Федеральной службы безопасности бегут из Херсона. При этом на правом берегу Днепра сохраняется большая группировка россиян.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала Freedom.

По его словам, информация об отходе российской армии из Херсонской области скорее всего часть информационной агрессии.

"Около 30 тысяч солдат сосредоточены на правом берегу Днепра. За последние две недели туда направили до пяти БТГ мобилизованных россиян. РФ сейчас усиливает свои позиции на правом берегу Днепра. Они наладили логистическую цепочку с помощью понтонных переправ", - отметил Селезнев.

При этом он подтвердил перемещение местных гауляйтеров и представителей ФСБ на левый берег. В то же время он указал, что обратно перебрасывают ресурсы для обороны на правом берегу Днепра.

"Что касается перемещению жителей с правого берега Днепра, то тут ситуация может быть более ужасающая. В 1944 год у советская власть провела депортацию крымскотатарского народа, выселив сотни тысяч жителей Крыма в регионы Средней Азии и Сибири. Я думаю, что российские оккупанты пытаются ликвидировать демографический кризис на Зауралье с Сибири, депортировав украинцев", - подытожил военный эксперт.

Ситуация в Херсоне - что известно

На Херсонском направлении ВСУ держат под огневым контролем все контрольные логистические пути оккупантов. В ночь на 21 октября прогремели новые взрывы на Антоновском мосту; оккупанты продолжают свою "эвакуацию" на левый берег Днепра.

За военные поражения Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

По состоянию на 21 октября известно, что в Херсонской области вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов уже 88 населенных пунктов.

Кроме того, в городе Берислав Херсонской области с 19 октября прекратили деятельность все органы оккупационной власти.

Вас также могут заинтересовать новости: