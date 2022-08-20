Одним из пунктов стратегии Коваленко указал уничтожение Крымского моста.

Военный эксперт Александр Коваленко озвучил наиболее реалистический сценарий освобождения Крыма от российских захватчиков.

Свое мнение по этому поводу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" высказал в эфире 24 канала.

По его словам, для полной деоккупации украинского полуострова потребуется хорошо продуманная стратегия. Вернуть Крым контрнаступательными действиями или с помощью десанта невозможно, считает эксперт.

По его словам, подобные миссии будут похожи на самоубийства:

"Как было с островом Змеиный, где постоянно высаживались российские оккупанты и их там уничтожали. Поэтому это нереалистично".

Коваленко уверен, что действовать нужно постепенно:

бить по военным объектам россиян в Крыму,

освободить левобережную часть Херсонской и Запорожской областей,

уничтожить или вывести из эксплуатации Крымский мост.

После этого, как отметил эксперт, можно будет начинать комбинированные действия по полной деоккупации: "Это займет больше времени, но так или иначе они сделают "жест доброй воли".

Взрывы в Крыму 20 августа: что известно

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что без пострадавших.

Также утром 20 августа серия вызрывов прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.

После очередных "хлопков" Россия принялась усиливать меры безопасности на полуострове. В частности, из бухты Севастополя вывели боевые корабли на дежурство.

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