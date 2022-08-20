Важность такого оружия для Украины понимают военные аналитики и специалисты в Пентагоне, отметил Коваленко.

Официальное заявление о передаче Украине ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров может появиться уже в конце августа или начале сентября.

Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 канала.

Эксперт уверен, что важность такого оружия для Украины понимают военные аналитики и специалисты в Пентагоне.

"Сейчас должны переходить от уничтожения системы обеспечения российских оккупантов передовых подразделений к уничтожению системы обеспечения тыловых подразделений. Именно для этого нам необходимы ракеты с расстоянием уничтожения объекта до 300 километров и даже больше", – отметил Коваленко.

Он добавил, что Украина продемонстрировала, что не наносит удары по территории РФ, а Крым – это территория Украины.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Эксперты уверены, что новое вооружени раскроет перед Украиной небывалые возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется.

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