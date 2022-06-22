Ликвидировано около 10 боевых бронированных машин, живую силу противника и уничтожено несколько складов боеприпасов.

На Южнобугском направлении украинские защитники осуществляют авиаудары по позициям врага.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на недопущении наступления наших войск. Активных действий не вел. В то же время, осуществлял огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Таврическое, Шевченково, Киселевка, Апрельское. Нанес авиаудар вблизи Белого колодца.

"Ударные группы украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей, осуществляют авиаудары по вражеским позициям. Ликвидировано около 10 боевых бронированных машин, живую силу противника и уничтожено несколько складов боеприпасов. Успешно продолжает боевую работу и наша артиллерия", - говорится в сообщении.

Российский агрессор продолжает блокирование гражданского судоходства. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ранее стало известно, что ВСУ наносят успешные удары, лишая Россию контроля над акваторией Черного моря. В частности, украинские военные нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеиный и по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

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