Марк Арнольд отметил, что Запад не готовился к затяжной войне.

Страны Североатлантического альянса не могут быстро нарастить производство вооружения, потому что НАТО не готовилось к затяжной войне. Украине передают одно из лучших вооружений, которое есть у Запада.

Об этом рассказал американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд в интервью РБК-Украина.

"Проблема в том, что производственные мощности западных стран, для производства нового оружия и усовершенствованных боеприпасов, находятся на уровне мирного, а не военного времени. И до февраля этого года Запад не создавал собственных запасов обычных вооружений и боеприпасов, чтобы выдержать затяжную войну", - объяснил Арнольд.

При этом он отметил, что есть проблема в поставках Украине высокотехнологичного вооружения и больших объемов низкотехнологического вооружения.

"Западу очень трудно быстро увеличить свои возможности по ремонту резервной военной техники для поставки в Украину, и производить более совершенное оружие и боеприпасы. Это длинная и сложная цепочка поставок", - подытожил военный.

Как ранее сообщал УНИАН, представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что "если нам передадут американские самолеты для начала хотя бы две эскадрильи, то их вооружение поможет на уровне сражаться в небе с преобладающим количеством российской авиации".

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что в Украине нужно как можно быстрее развернуть эффективную систему противоракетной обороны.

По словам командира "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили, Украине необходимы системы реактивной артиллерии дальнего действия и системы противовоздушной обороны.

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