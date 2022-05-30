Украина получит то, что просит, отметила дипломат.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова завила, что существует политическое решение о поддержке Украины, поэтому приостановки американской военной помощи ни в коем случае не будет.

Об этом Маркарова сказала в эфире информационного телемарафона.

"Соединенные Штаты на сегодняшний день уже предоставили нам и сейчас еще идут отгрузки (военного оборудования - УНИАН), в рамках предварительного выделения помощи на 3,8 млрд долларов. После подписания президентом США Джо Байденом нового пакета помощи на 40 млрд долларов, у нас открылись три новых программы, с которыми мы работаем. Среди них 23,75 млрд долларов именно на военную помощь. Поэтому и программа президентских выделений, и программа закупки – две программы, на самом деле, позволят нам получать то, что нам нужно",- отметила Маркарова.

Посол Украины в США отметила, что не принято объявлять, какое конкретно вооружение предоставят до того времени, как партнеры вынесут решение.

"Поэтому не буду комментировать сейчас конкретные (виды вооружения - УНИАН). Могу только отметить то, что мы просим. Мы четко коммуницируем, что нам нужно и больше артиллерийских систем и систем залпового огня, дроны и всего другого. Чтобы не только останавливать врага, но и гораздо быстрее освобождать наши территории. Все в активной работе, никаких приостановок со снабжением нет", - акцентировала Маркарова.

Посол Украины в США добавила, что системы вооружения, которые сейчас получает Украина, очень большие и сложные.

"Поэтому здесь очень много работы не только по их нахождению и подготовке к отправке, но и с тем, как мы это довозим. Это новые системы, которые наши военные очень быстро освоили. Я думаю, что нет таких мировых примеров, когда во время ведения войны страна перешла фактически на стандарты НАТО. И не только получает их и учится во время войны, но и очень эффективно их применяет. Все в работе, будут новые типы оборудования, как только они будут объявлены, мы сразу будем их комментировать. А пока, как говорится, лучше мы удивим нашего врага", - подчеркнула Маркарова.

Напомним, 30 мая западные СМИ распространили неоднозначное заявление президента США Джо Байдена о поставках оружия в Украину. По его словам, Вашингтон не будет посылать ракетные системы, которые "могут достичь территории России".

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